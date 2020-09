Úspešný návrat bojnickej hádzanej: Našim snom je extraliga

Bojnická mužská hádzaná naposledy vydýchla v sezóne 2010/11. Pokorili ju finančné problémy a nedostatok hráčov, ktorí prestúpili do iných klubov. Teraz sa po deviatich rokoch opäť prebrala k životu a v 1. kole doma porazila Cífer.

HK Kúpele Bojnice - TJ Sokol Cífer (Ladislav Szibilla)

Začiatky bojnickej hádzanej sa datujú na rok 1959, kedy sa našla aj vhodná plocha na ihrisko - na „Jarmočnisku" pri terajšej základnej škole v Bojniciach. Tá seniorská sa v roku 2011 vytratila z hádzanárskej mapy Slovenska a HK Kúpele Bojnice pokračoval iba výchovou mládeže. To sa zmenilo na jar roku 2020, keď klub odoslal prihlášku do 1. ligy mužov (druhá najvyššia slovenská súťaž). „S radosťou Vám oznamujeme, že konečne sa nám to spoločne podarilo," potešil klub svojich priaznivcov na klubovom Facebooku.

Keďže v Bojniciach nestojí športová hala, ale len vonkajšie hádzanárske ihrisko, klub je nútený hrávať domáce zápasy neďaleko - v Mestskej športovej hale v Prievidzi. Na výstavbu bojnickej športovej haly sme sa spýtali primátora mesta Bojnice Františka Táma (SMER-SD, SNS), ale na náš e-mail neodpovedal.

1. liga muži - systém súťaže

13 klubov

26 kôl (doma - vonku)

Víťaz 1. ligy mužov - účasť v baráži o postup proti poslednému tímu extraligy

Druhý tím 1. ligy mužov - účasť v baráži o postup proti predposlednému tímu extraligy

Vzkriesenie družstva mužov

Na obnovení družstva mužov sa podieľal bývalý slovenský reprezentant a bojnický rodák Tomáš Mažár, v súčasnosti člen výkonného výboru (VV) a hrajúci tréner HK Kúpele Bojnice. Práve on nám prezradil podrobnosti o návrate mužov.

Do akej miery bolo náročné obnoviť mužskú hádzanú v Bojniciach po takmer desaťročí a čo všetko tomu predchádzalo?

„Bojnickí chalani sú srdciari. Vybavil som dvadsať telefonátov a všetci povedali áno, takže čo sa týka hráčov, to náročné nebolo. Ťažšie bolo získať financie a sponzorov, ale na moje prekvapenie sa nám to podarilo celkom rýchlo. Následne sme museli vyriešiť technické záležitosti, obnoviť registračky, ale bolo to celkom rýchle."

Do Bojníc prichádzajú hrať naozaj zvučné mená. Na koho sa môžu fanúšikovia najviac tešiť?

„Saša Radčenko so svojou inteligenciou, myslením, prihrávkami a videním dokázal, že vek je len číslo," vychválil po zápase Mažár svojho spoluhráča, ktorý sa stal legendou slovenskej a českej hádzanej a s českým občianstvom si zahral aj na Majstrovstvách sveta a Majstrovstvách Európy. „Určite si prídu zahrať aj Peter Dudáš, Luděk Fabián či František Zaťko," doplnil.

V mužstve budete pôsobiť ako hrajúci tréner. Aké je to zastávať v tíme dve dôležité úlohy? Vyhovuje vám takáto situácia?

„Nie je to ideálne, nestotožňujem sa s tým, ale myslím si, že kvalitu na 1. ligu ešte mám a chcem chalanom pomôcť na palubovke. Určite nebudem hrávať celé zápasy, trénovať mužstvo z ihriska sa nedá."

Aké divácke návštevnosti očakávate v tejto sezóne (počas opatrení i po ich uvoľnení)?

„Počas opatrení 500, ale chceme vždy 499 (smiech) a po uvoľnení opatrení čo najviac. My chceme ľudí prilákať svojou hrou, verím, že hlad po bojnickej hádzanej v okrese je a dnes sa to aj ukázalo, ľudia prišli. Veľa fanúšikov nemohlo prísť, pretože v nedeľu sa hrávajú dedinské futbaly, takže veľa kamarátov a známych neprišlo kvôli tomuto, pretože mali svoje povinnosti. Verím, že návštevy budú po opatreniach vyššie a vyššie."

Má HK Kúpele Bojnice cieľ v budúcnosti účinkovať v Slovnaft Handball Extralige?

„Je to sen nás všetkých. Určite by sme si chceli zahrať v extralige, kde hrali Malacky, momentálne tam hrá Modra," prezradil. „Tak prečo by tam nemohli byť Bojnice?" zamyslel sa bývalý hráč Tatrana Prešov.

Tomáš Mažár neskrýval počas rozhovoru radosť z prvého zápasu, ale so systémom súťaže spokojný nie je: „Mne sa ten systém nepáči. Podľa mňa by mal prvý postupovať, myslím si, že systém spravodlivý nie je. Bohužiaľ, Slovenský zväz hádzanej (SZH) sa tak rozhodol a my to musíme rešpektovať," vyjadril nespokojnosť s tým, že víťazovi 1. ligy sa môže stať, že vôbec nezasiahne do extraligy.

Športové kluby po celom svete výrazne ovplyvňujú opatrenia proti pandémii COVID-19. Dokázala by bojnická mužská hádzaná prežiť, ak by prišlo k tomu najhoršiemu (t. j. zrušenie sezóny 2020/2021 a pod.)?

„Chalani hrajú zadarmo a od srdca, takže myslím, že by prežila. Samozrejme, táto situácia nevyhovuje žiadnemu športovému klubu, je to pre ne priam likvidačné. Prajem si, aby tie opatrenia neboli tak radikálne. Verím, že sa teraz opatrenia uvoľnia a všetky štadióny budú plné."

Dôležitú časť finančných zdrojov pre kluby tvorí príjem zo vstupného. Za akú cenu sa fanúšik dostane na domáce zápasy Bojníc? Chystá sa klub organizovať predpredaje lístkov, kým bude znížená kapacita?

„Nie, my sme sa rozhodli ísť cestou dobrovoľného vstupného, aby ľudia sami ohodnotili, akej sumy sme hodní. Myslím, že fanúšikov nezabije prihodiť nám nejaké to euro, keď nás budú vidieť bojovať a nechávať srdiečko na ihrisku. Avšak, nenastavili sme si prioritu žiť zo vstupného."

Palubovka prievidzskej športovej haly je prispôsobená v prvom rade na basketbal. Plánuje klub pri výnimočných zápasoch aplikovať povrch gerflor a zvýšiť atraktivitu zápasu pre oko diváka takýmto detailom?

„Určite nie. Požičanie gerfloru na jeden zápas je drahé, sú to nehorázne peniaze. V tejto hale sa hráva aj volejbal, basketbal a častokrát nie je ani priestor pripraviť palubovku."

Budú hrať Bojnice Slovenský pohár? Ak áno, s akým úmyslom?

„Určite sa prihlásime a chceme ísť čo najďalej," uzavrel tému.

Tomáš Mažár s číslom 4 (Ladislav Szibilla)

1. liga muži - 1. kolo

HK Kúpele Bojnice 33:23 (16:11) TJ Sokol Cífer

Rozhodovali: Vladimír Pokorný, Antonín Landsfeld

Mestská športová hala Prievidza, 370 divákov



Zostavy

Bojnice - Alexander Radčenko, Michal Blaho, Lukáš Briatka, Juraj Briatka, Tomáš Mažár, Lukáš Gönczi, Tomáš Sivák, Dávid Pánis, Marek Briatka, Ivan Daumer, Peter Sedlák, Andrej Smetánka, Kristián Dúbravka, Samuel Mažár, Marek Klementovič - Tomáš Mažár (hrajúci tréner)

Cífer - Ľubomír Lovás, Miroslav Popluhár, Martin Kobela, Tibor Čepec, Marcel Mokoš, Michal Križan, Erik Gašperík, Juraj Šramel, Dominik Plesko, Marek Jankovič, Lukáš, Marušinec, Filip Šurin, Marcel Baran - Igor Žáčik (tréner)



Góly

Bojnice - Michal Blaho (9), Juraj Briatka (7), Tomáš Mažár (6), Kristián Dúbravka (4), Lukáš Briatka (2), Alexander Radčenko, Michal Gönczi, Andrej Smetánka, Samuel Mažár, Marek Klementovič

Cífer - Juraj Šramel (7), Marek Jankovič (6), Michal Križan (3), Dominik Plesko (3), Ľubomír Lovás, Miroslav Popluhár, Erik Gašparík, Filip Šurin

Povedali po zápase

„Ako som očakával, začiatok bol nervózny, prvých päť minút sme prehrávali a chlapci urobili pár technických chýb. Neskôr sme to prevzali my a na prestávku sme šli s päťgólovým náskokom. V druhom polčase sme zahodili veľa šancí. Potom sme odskočili na sedem až osem gólov a dostali sme sa aj do dvojciferného vedenia. Som rád, že si každý zahral. V budúcnosti budem rád, ak si každý zahrá čo najviac, ale nie vždy to je možné," zhodnotil priebeh zápasu hrajúci tréner Bojníc Tomáš Mažár.

V prvej polovici druhého polčasu hostia začali znižovať skóre a Bojnice vyhrávali len o šesť gólov. Čím to bolo?

„Cífer ma prekvapil, hral celkom peknú hádzanú. Sú tam tiež starí skúsení borci aj mladí chalani, ktorí hrávajú extraligu. Cífer bol vždy liaheň dobrých hádzanárov, či pre Trnavu, Piešťany aj pre Hlohovec. Majú tiež skúsené mužstvo - chalanov, ktorí hrajú so srdiečkom. My sme potom odskočili na jedenásť až dvanásť gólov a pokojne sme dohrali zápas," dodal skúsený hádzanár.

Mužstvo HK Kúpele Bojnice, ktoré nastúpilo proti TJ Sokol Cífer (Ladislav Szibilla)

So stretnutím bol spokojný aj rodák z Krasnodaru Alexander Radčenko: „Na to, že som päť mesiacov netrénoval a s chlapcami sa až tak dobre nepoznáme, tak sme to zvládli celkom dobre. Spravili sme trošku veľa chýb, ale partia je dobrá."

Radčenko zhodnotil aj úvod druhého polčasu: „Oni mali silnú obranu a my sme museli skorigovať našu útočnú fázu, ale keď sa chlapci lepšie spoznali, vyšli nám aj pekné akcie a bolo to lepšie," uzavrela debatu niekdajšia opora prešovského Tatrana.

Alexander Radčenko v zápase proti Cíferu (Ladislav Szibilla)

Na zhrnutie premiérového duelu Bojníc sme sa spýtali aj domáceho Tomáša Siváka: „Boli tam niektoré veci, ktoré sme si nacvičili, ale aj zopár chýb, no globálne to bol celkom dobrý zápas," v krátkosti zhodnotil Sivák a vyjadril sa nám aj k druhému dejstvu: „Spravili sme veľa technických chýb, pretože sme chceli veľmi rýchlo zakončiť, ale myslím si, že sme hrali dobre a udržiavali so súperom veľký rozdiel.

Čo si sľubujete od piatkového zápasu v Malackách?

„To nás trošku preverí, pretože Malacky v minulom ročníku postúpili do nadstavbovej časti. Uvidíme, v akej zostave tam pôjdeme. Sám som zvedavý, aký ten zápas bude," dodal.

Tomáš Sivák s číslom 10 (Ladislav Szibilla)

HK Kúpele Bojnice čaká zápas 2. kola na pôde TJ Strojár Malacky, ktorý sa odohrá v piatok 11. septembra o 20:15 hod.

Zdroje: www.hadzana-bojnice.sk; Facebook HK Kúpele Bojnice; slovakhandball.sk